Infortunio Meret, quante e quali partite salta con il Napoli

Getty Images

In una partita finita senza gol, la notizia. Il portiere azzurro si è fatto male poco dopo la mezz'ora, ha subito un infortunio muscolare ma il primo campanello d'allarme era arrivto già qualche minuto prima: al 26' Meret si è iniziato a toccarsi la coscia e mettendo in allerta lo staff medico, poco dopo ha risentito il dolore ed è uscito dal campo. Al suo posto è entrato l'ex Empoli Elia Caprile, al debutto con il Napoli.- Nelle prossime ore Meret si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del problema all'adduttore sinistro che l'ha costretto ad abbandonare il campo durante Juventus-Napoli, e soprattutto i tempi di recupero.. Messo alle spalle il pareggio di Torino con la Juve, la prossima partita della squadra di Conte sarà giovedì 26 settembre alle 21 in Coppa Italia contro il Palermo; poi di nuovo campionato con due gare interne contro Monza (il 29 alle 20.45) e Como (il 4 ottobre alle 18.30). In caso di lungo stop, Meret potrebbe tornare per la trasferta di Empoli il 20 ottobre alle 12.30, approfittando così anche della sosta per recuperare al meglio.

- Fuori dal campo Meret sta giocando la partita per il rinnovo del contratto. L'accordo attuale è in scadenza a giugno prossimo,. Il suo agente Federico Pastorello ha avuto più di un colloquio per parlare della situazione del suo assistito, Meret a Napoli si trova bene e da entrambe le parti c'è la volontà di trovare l'intesa per andare avanti insieme.