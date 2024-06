Infortunio Morata, le condizioni verso l'Italia

AFP via Getty Images

Buona la prima per l'Italia, che nonostante qualche difficoltà ha vinto contro l'Albania nel debutto a Euro 2024. Successo col brivido, perché l'inizio non è stato un granché: gli Azzurri erano andati sotto dopo una manciata di secondi per un gol di Bajrami - gol più veloce nella storia della competizione -. Nella ripresa la nazionale di Spalletti ha gestito il vantaggio, rischiando il pareggio negli ultimi minuti salvata da una bella parata di Donnarumma.

- Il prossimo impegno dell'Italia è il programma giovedì 20 giugno alle 21 contro la Spagna, che nella prima giornata ha battuto la Croazia con un secco 3-0.: l'attaccante dell'Atletico Madrid è uscito dopo poco più di un'ora per una botta alla caviglia lasciando il posto a Oyarzabal. Al momento dovrebbe partire regolarmente dal primo minuto, ma in questi giorni verranno effettuati nuovi test per capire se sarà a disposizione.

- Dopo le due esperienze con la Juventus, la Serie A strizza di nuovo l'occhio a Morata. Può essere il suo terzo ritorno in Italia:. Alvaro ha un prezzo accessibile considerando la clausola rescissoria non altissima presente nel suo contratto con l'Atletico Madrid, alcune voci lo hanno accostato di nuovo alla Juve ma al momento da parte dei bianconeri non ci sono stati interessi concreti.