Infortunio Valentin Carboni, cosa succede tra Inter e Marsiglia

Calciomercato

La stagione dia Marsiglia è finita ancora prima di iniziare. O quasi. L’attaccante di proprietà dell’Inter è stato poco utilizzato da Roberto De Zerbi ma la notizia negativa è un’altra: convocato dal ct dell’Argentina Scaloni durante la pausa di ottobre per le gare di qualificazione al Mondiale 2025, ha riportato la. I tempi di recupero sono molto lunghi, l'attaccante classe 2005 non tornerà in campo prima di maggio.- In estate Carboni si era trasferito in Francia, al Marsiglia, in prestito con diritto di riscatto; nell’accordo era stato inserito anche un controriscatto in favore dei nerazzurri. Una formula, quindi, per garantire all’Inter la possibilità di mantenere il controllo del cartellino del giocatore.: il club francese, probabilmente, non riscatterà un giocatore che si è rotto il crociato e non tornerà in campo prima di giugno. Così l'Inter incassa i soldi del prestito ma non quelli dell'eventuale riscatto.

- Da quando è arrivato al Marsiglia Carboni ha giocato quattro partite e quasi tutte da subentrato: il debutto assoluto è arrivato contro il Reims, poco più di dieci minuti entrando nel finale al posto di Harit; poi un altro paio di spezzoni di partita contro Tolosa e Strasburgo, nel mezzo due panchine con Nizza e Lione.prima di essere sostituito da Jonathan Rowe che ha segnato il gol decisivo per l'1-1 finale.