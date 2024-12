Infortunio Weah, quante e quali partite salta con la Juventus

Getty Images

Scatta un nuovo problema infortuni per la Juventus,. L’esterno americano, un vero e proprio jolly per la squadra bianconera, ha accusato un problema durante la sfida con il Cagliari, nella quale è uscito a 10 minuti dalla fine sostituito da Conceiçao; il portoghese è stato uno dei migliori in campo nella vittoria dei bianconeri per 4-0 segnando anche il terzo gol.- Weah quindi è costretto a fermarsi per alcune partite a causa di un problema muscolare, come conferma anche un comunicato della Juventus diramato dopo che il giocatore si è sottoposto a esami specifici: "A seguito del problema muscolare accusato nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari - si legge su una nota ufficiale -". Il giocatore salterà sicuramente le prossime due partite di campionato in programma contro Monza e Fiorentina, in programma rispettivamente il 22 e il 29 dicembre.

- È finito in anticipo, quindi, il 2024 di Weah.. Si tratta del terzo infortunio di Weah, che in questa stagione aveva già superato un problema al bicipite femorale e una distorsione alla caviglia.