Paul Gascoigne, leggenda del calcio inglese, ieri in tribuna a Wembley per Inghilterra-Danimarca, semifinale di Euro2020 vinta dai britannici, prima dell'inizio della competizione aveva commentato il look di Phil Foden, biondo platino come l'ex Lazio a Euro '96: "Posso battere chiunque a occhi chiusi e dopo aver bevuto una bottiglia di whiskey e pure un paio di Bacardi breezer" le sue parole nel podcast dell'ex compagno David Seaman. Guai, quindi, a paragonare l'astro nascente del calcio mondiale con il ribelle del passato.