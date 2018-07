Last training session of this World Cup. Time for one final push tomorrow and finish on a high! #eng #ThreeLions #WorldCup pic.twitter.com/iwS2rrMiW3 — Harry Kane (@HKane) 13 luglio 2018

Harry, attaccante dell', ha suonato la carica in vista della finale per il 3o e 4o posto che i britannici giocheranno domani contro ilcon un messaggio sul proprio profilo Twitter.Questo il contenuto del suo messaggio: "Ultimo allenamento di questa Coppa del Mondo. Domani un ultimo sforzo per finire in alto!".