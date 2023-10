Il centrocampista inglese Kalvin Phillips, al termine della sfida vinta per 3-1 contro l'Italia, ha parlato in zona mista e ha ammesso di essere stato graziato per l'intervento sul centrocampista Nicolò Barella, che poteva costargli il secondo giallo e la conseguente espulsione.



LE PAROLE - "Quando sono stato ammonito volevo prendermi a calci da solo, forse sono stato fortunato a non essere stato espulso. Probabilmente la colpa è della mancanza di minuti con il mio club. Io vorrei giocare sempre, il più possibile, ma da un anno e mezzo non succede. Cerco di essere pronto per qualunque cosa accada, ma mi servono minuti perché voglio andare all’Europeo".