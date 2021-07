Vittima di insulti razzisti dopo il rigore sbagliato contro l'Italia,rompe il silenzio. L'esterno offensivo discrive una lunga lettera sui social: "Sono stato lontano dai social media per qualche giorno per passare del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Questo messaggio non renderà giustizia a quanto sono grato per tutto l'amore ricevuto e ho sentito l'esigenza di ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato.E' stato un onore far parte della squadra dell'Inghilterra che fa da esempio, sono fratelli per la vita e sono grato per tutto quello che ho imparato da ognuno dei giocatori e dei membro dello staff che lavorano duramente. Aiutare la squadra a raggiungere la prima finale in 55 anni, vedere la mia famiglia nel pubblico, sapere a cosa hanno rinunciato per aiutarmi ad arrivare lì, questo significa tutto per me.Non ci sono parole per dire quanto ero deluso dal risultato e dal mio rigore. Credevo veramente che l'avremmo vinta per voi. Sono dispiaciuto che non siamo riusciti a portarla a casa per voi quest'anno, ma giuro che daremo tutto quello che abbiamo per essere sicuri che questa generazione scopra cosa si prova a vincere.La mia reazione a fine partita ha detto tutto, soffrivo molto e mi sentivo di aver deluso tutti, ma posso promettere questo. Non lascerò che quel momento o la negatività che ho ricevuto questa settimana mi spezzino.Per quelli che hanno portato avanti una campagna in mio nome e mandato lettere cariche d'affetto, facendo i migliori auguri a me e alla mia famiglia, sono molto grato. Questo è quello che dovrebbe essere il calcio. Passione, persone di ogni razza, genere, religione e cultura che si riuniscono con una gioia condivisa sulle montagne russe del calcio.Alle piattaforme social Instagram, Twitter e Facebook, non voglio che alcun bambino o adulto riceva i messaggi di odio e offensivi che io, Rashford e Sancho abbiamo ricevuto e questa è la triste realtà che le vostre potenti piattaforme non stanno fermando.Non c'è posto per razzismo o odio di qualsiasi genere nel calcio o in nessuna area della società e la maggioranza delle persone si riunisce per condannare questi messaggi, avviando azioni e segnalando questi commenti alla polizia e tirando fuori l'odio essendo gentili con gli altri, vinceremo.L'amore vince sempre".