La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale:di calcio maschile.L'allenatore tedesco ex Bayern Monaco, Chelsea e Paris Saint-Germain sarà in carica a partire dal prossimo gennaio 2025, dopo l'che ha guidato l'Inghilterra dal 2016 a Euro 2024.ha dichiarato:di aver avuto l'onore di guidare la squadra inglese. Ho da tempo sentito un legame personale con il gioco in questo Paese e mi ha già regalato alcuni momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l'Inghilterrae l'opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto emozionante.

Lavorando a stretto contatto con Anthony come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l'Inghilterra vincente e i tifosi orgogliosi. Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio insieme".- La Football Association ha annunciato che il vincitore della UEFA Champions League Thomas Tuchel è il nuovo allenatore della nazionale maggiore inglese eTuchel torna al calcio inglese dopo un periodo ricco di trofei con il Chelsea, che ha portato a diventare campione europeo e mondiale, avendo anche ottenuto successi a livello d'élite in Germania e Francia. Inoltre, è stato votato allenatore dell'anno UEFA e FIFA nel 2021 in riconoscimento del suo lavoro in Inghilterra.

Il suo arrivo alla FA conclude un'ampia ricerca di reclutamento iniziata a luglio, subito dopo la corsa dei Tre Leoni alla finale di UEFA EURO 2024.Il processo riservato, che ha visto diversi candidati intervistati, è stato guidato dal CEO della FA Mark Bullingham e dal direttore tecnico maschile John McDermott, e ha visto Tuchel identificato come la nomina preferita.La decisione di reclutare Tuchel e Barry è stata approvata dal Consiglio della FA all'inizio della scorsa settimana, con. L'annuncio è stato posticipato per ridurre al minimo le distrazioni durante il ritiro internazionale appena concluso.

prima del processo di qualificazione per le finali della Coppa del Mondo FIFA dell'anno successivo, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti.L'impressionante elenco di riconoscimenti da allenatore di Tuchel include titoli di campionato in Francia e Germania, due volte con il Paris Saint-Germain e più recentemente con il Bayern Monaco nella stagione 2022-23, dopo aver vinto il suo primo trofeo importante nel 2017 quando il Borussia Dortmund ha sollevato la Coppa di Germania.Tuchel si riunirà a Barry, avendo lavorato a stretto contatto con l'inglese al Chelsea e al Bayern e dove insieme hanno vinto quattro trofei tra entrambi i club. Barry, nato a Liverpool e titolare di licenza UEFA Pro, ha un notevole pedigree internazionale, in particolare lavorando con Belgio e Portogallo rispettivamente alla Coppa del Mondo FIFA 2022 e a UEFA EURO 2024.

La coppia porterà con sé una piccola squadra di riserva a St. George's Park, con un ulteriore aggiornamento degli allenatori previsto nel prossimo futuro.L'allenatore ad interim Lee Carsley rimarrà alla guida dei Tre Leoni fino alla conclusione della fase a gironi della UEFA Nations League il mese prossimo, con partite decisive in trasferta in Grecia e in casa contro la Repubblica d'Irlanda. Tornerà quindi a guidare la difesa dell'Inghilterra del titolo UEFA U21 EURO, dopo che la qualificazione per le finali della prossima estate è stata assicurata questo fine settimana.