Dalla Germania: Tuchel verso la panchina dell'Inghilterra, i dettagli

Aria di cambiamento o "Winds of change", come direbbero loro, in. La nazionale dei Tre Leoni infatti si appresta ad avere un nuovo ct dopo le dimissioni di Garethe la scelta pare proprio essere ricaduta su Thomas. A riportare la notizia è la tedesca Welt TV, secondo cui l'exè molto vicino all’accordo con la FA.Sarebbe una prima volta per l'esperto allenatore che, in una lunga carriera lunga e piena di successi,Non lo sarebbe invece per gli inglesi che hanno già avuto due stranieri alla guida della nazionale, Sven-Gorane Fabio. Tuchel prenderebbe il posto di Lee, manager ad interim.

L'Inghilterra ha patito recentemente un ko interno a Wembley contro lain Nations League. Nel post gara, Carsley aveva detto: