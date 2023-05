Un'opzione per la difesa, una seconda scelta diventata un intoccabile. Francescosi è preso l'Inter, iNelle ultime sei partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League,, quello di Felipe Anderson contro la Lazio, un bilancio che ha permesso di risalire in classifica, di conquistare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e di mettere le mani su Istanbul (match di ritorno contro il Milan martedì alle 21). Acerbi c'è sempre stato, dal primo all'ultimo minuto, dimostrando di essere un leader, di poter fare ancora la differenza.Oggi contro il Sassuolo potrebbe riposare (è in ballottaggio con Bastoni), Inzaghi ci sta pensando, sa che a 35 anni il corpo ha bisogno di più tempo per recuperare e contro il Milan tra tre giorni sarà una battaglia. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Con la stagione di Skriniar condizionata prima dalle voci di mercato poi dall'infortunio alla schiena e con De Vrij finito nel dimenticatoio, Acerbi si è preso la scena,(che ha giocato meno di lui, 39 partite contro 42, 3100' minuti contro 3321')La volontà del diretto interessato è quella di restare a Milano, di vestire ancora la maglia dell'Inter, ma ci sono una serie di variabili che mettono in dubbio il suo futuro. Prima di tutta l a conferma del suo più grande estimatore, Simone Inzaghi, tutt'altro che sicura nonostante le parole di Marotta nel post derby, poi l'accordo con la Lazio, proprietaria del cartellino, che non ha ancora fissato il prezzo. Infine l'età, che in casa Inter non mette tutti d'accordo. Meno importante il fattore ingaggio: Acerbi guadagna circa 1,5 milioni di euro netti, uno stipendio in linea con le esigenze economiche dell'Inter.