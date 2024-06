Taremi si scalda per l'Inter: tripletta e assist con l'Iran

Getty Images

, durante le qualificazioni asiatiche verso i Mondiali 2026 che si disputeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti,Un successo mai in bilico per la selezione iraniana guidata dal CT Amir Ghalenoei: 4-2 il risultato finale, grazie alla tripletta messa a segno dal prossimo centravanti nerazzurro Taremi.Pronti, via e la sfida viene aperta da un calcio di rigore trasformato dall’ex attaccante del Porto che si ripete, sempre dal dischetto, al 34’ dopo il pareggio di Hong Kong trovato da Hei Wai Ma. Nella ripresa, l’ex Dragoes arrotonda il punteggio, su assist di Ghayedi, trovando la sua tripletta personale, grazie a un mancino chirurgico dall’interno dell’area di rigore che ha oltrepassato i guanti di Wapp. Per non farsi mancare nulla, dopo la rete messa a segno da Pinto, Taremi ha servito anche l’assist del 4-2 al centravanti giallorosso Serdar Azmoun, che ha chiuso i giochi.

Mehdi Taremi!



Mehdi receives a brilliant pass from Mehdy Ghayedi and curls a stunning shot past the Hong Kong keeper, securing his hat-trick.

Brilliant goal by the soon-to- be Nerazzurri striker.pic.twitter.com/R70eNdIQUt — Persian Soccer (@prznsoccer) June 6, 2024

- che grazie all'agente Federico Pastorello, che ha curato l'intermediazione per il suo passaggio all'Inter -. Un accordo che è stato trovato sulla base di un biennale con scadenza fissata a giugno 2026 e un'opzione per un prolungamento di un'ulteriore stagione che può allungare la scadenza al 30 giugno 2027.