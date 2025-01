Inter agli ottavi di Champions League se... Tutte le combinazioni

Getty Images

. Tutte le gare saranno in contemporanea mercoledì sera, a partire dalle ore 21: 90’ decisivi per capire definitivamente le posizioni finali nella graduatoria e comprendere chi conquisterà l’accesso diretto agli ottavi di finale, di chi dovrà passare dai playoff e chi sarà, invece, eliminato dalla competizione europea., mentre la Juventus - per evitare gli spareggi - è legata a una serie di risultati.

L'Inter si qualifica direttamente agli ottavi se...

Vince

Pareggia

Anche con una sconfitta, i nerazzurri potrebbero qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, ma in quel caso bisognerebbe guardare i risultati delle avversarie.

La squadra di Inzaghi è al 4° posto in classifica con 16 punti (con una differenza reti di +7), una quota che fa dormire sonni tranquilli ai nerazzurri. All’Inter serve fare almeno un punto in casa contro il Monaco per avere la matematica certezza del passaggio agli ottavi.