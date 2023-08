Lazar Samardzic è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. La trattativa che prosegue da giorni è ormai arrivata alle battute finali, con l'approdo del centrocampista che appare ormai solo più da ufficializzare. Ed ora arriva un ulteriore conferma: l'Inter ha comunicato a Samardzic che al massimo nella giornata di lunedì verrà aggregato al gruppo. Gruppo che è rientrato dalla tournée asiatica ed ora potrà tornare a lavorare sui campi di casa a partire da sabato. Poco dopo, arriverà anche Samardzic.



CIFRE - Operazione in dirittura d'arrivo, che ha subìto un'accelerata nella giornata di oggi con l'arrivo presso la sede dell'Inter di Michelangelo Minieri, agente di Fabbian, giunto per definire i dettagli. All'Udinese andranno 15 milioni, più Fabbian come contropartita, per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro. Per cautelarsi, l'Inter si riserva anche un diritto di recompra nei confronti di Fabbian. Manca sempre meno. Dalla prossima settimana anche Samardzic sarà nerazzurro.