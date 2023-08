Scamacca è sfumato, l'Inter ha scelto di non rilanciare e alla fine il classe 1999 si è unito all'Atalanta di Gasperini. Simone Inzaghi aspetta ancora la sua punta, lui che sognava Morata e che si sarebbe accontentato di Scamacca. A differenza di Ausilio, che invece nella testa ha sempre e solo avuto Folarin Balogun come obiettivo numero uno dopo il grande tradimento di Lukaku. Differenza di vedute, perché il tecnico avrebbe gradito un profilo più esperto, un calciatore pronto, in grado di approcciare immediatamente alla Serie A nel migliore dei modi. Scamacca sarebbe stato il compromesso giusto per tutti, ma forse in viale della Liberazione gli avevano attribuito un tetto massimo, un prezzo oltre cui non spingersi.



COSTI ALTI - Per Balogun servirà arricchire ulteriormente l'offerta, i 30 milioni che sarebbero stati sufficienti per Scamacca potrebbero non bastare per soddisfare l'Arsenal. Gli inglesi chiedono 40 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante, Ausilio è convinto di poter limare il prezzo e arrivare a circa 35 milioni. Più o meno quello che i nerazzurri avrebbero messo a disposizione del Chelsea per arrivare a Lukaku. Per la dirigenza nerazzurra non ci sono dubbi: Balogun è l'investimento giusto che può garantire all'Inter un ottimo futuro e per questo motivo nelle prossime ore si metterà in moto la macchina dei contatti Milano-Londra. Siamo all'alba di un'altra trattativa estenuante? Lo capiremo presto, ma alla fine di questo valzer tra punte traditrici e obiettivi sfumati, Inzaghi dovrà probabilmente ingoiare un altro boccone non troppo gradito. L'Inter punta Balogun, con Zhang che dovrà avallare un sacrificio economico non banale.