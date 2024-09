AFP via Getty Images

Inter, Barella ko: quando torna e quante partite salta

15 minuti fa



Nicolò Barella si ferma. Il centrocampista azzurro dell’Inter, uscito nel finale del derby contro il Milan per un affaticamento, si è sottoposto in queste ore ai test del caso all’Humanitas di Rozzano, che hanno rilevato una distrazione al retto femorale della coscia destra.



QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA – Barella sarà out sino a dopo la sosta prevista per le Nazionali. Salterà, dunque, sicuramente i prossimi impegni in Serie A e in Champions League. E' lecito aspettarsi che la mezzala azzurra possa tornare a disposizione dopo la sosta di ottobre. Barella salterà le gare con Udinese (28 settembre), Stella Rossa (1 ottobre) e Torino (5 ottobre). L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la sfida con la Roma (20 ottobre), ovvero la prima partita post pausa Nazionali.