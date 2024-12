Inter, sospiro di sollievo per Bastoni: le ultime sull'infortunio

Getty Images

Buone notizie in casadove c'era apprensione per le condizioni di. Il difensore centrale classe 1999 aveva lasciato il campo da gioco della sfida vinta per 3-1 contro il Parma nei minuti finali della gara e dopo aver sentito un fastidio alla coscia, maL'ex centrale dell'Atalantadella gara e con il risultato ancora fermo sul 3-0. Il motivo era legato ad una sensazione didella coscia e, per via precauzionale, al suo posto Simone Inzaghi ha poi scelto di mandare in campo Matteo Darmian (sfortunato poi autore dell'autogol del 3-1 finale ndr.).

, appunto, perchè Bastoni è riuscito a fermarsi in tempo e oggi, alla Pinetina (o meglio al Bper Training Centre di Appiano Gentile) il difensore non solo, ma secondo Sky Sportdedicato a chi è sceso in campo.C'è quindi grande fiducia da parte dello staff tecnico affinché Bastoni sia presente, in trasferta in Germania, che è in programma martedì 10 dicembre alle ore 21 alla Bay Arena.