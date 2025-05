Inter, Boninsegna: "Inzaghi? Forse è meglio che vada in un'altra squadra. Ha fatto vincere Scudetti a Milan e Napoli"

Getty Images

Alla vigilia di, l'ex attaccante nerazzurro Robertoha parlato a Palazzo Lombardia dove ha ricevuto il premio, la più alta onorificenza della Regione, per la sua carriera sportiva. In quest'occasione ha detto la sua sull'allenatore della sua ex squadra, Simone, bocciandolo.ha delle richieste e da come si è comportato quest'ultimo annoUltimamente non mi è piaciuto.perché all'88esimo contro la Lazio avevamo praticamente vinto il campionato. Siamo riusciti a prendere il 2-2 e il Napoli ci ha portato via lo scudetto forse anche".

"Sarà. Ma lo sarà anche per loro. Il cuore è nerazzurro e logicamente"Io ero una punta di riferimento, una punta di profondità e finalizzavo il gioco della squadra.ma allora erano 30 partite e non 38. Non penso che nénémi assomiglino. Non c'è un giocatore che assomigli a me. Ci sono calciatori ottimi, ma che hanno caratteristiche diverse".