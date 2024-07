Inter, Cabal sotto osservazione da gennaio: adesso si chiude per 10 milioni

Getty Images

, il profilo di Hermoso è stato bocciato per questioni anagrafiche e allora non resta che proiettarsi verso nuovi orizzonti, magari rischiando qualcosa in più dal punto di vista tecnico, ma assicurandosi che l’investimento non andrà perso nel tempo. Da viale della Liberazione spiegano che il nome di Cabal non deve stupire, non è uscito dal nulla e anzi lo seguono più o meno dal mese di gennaio, quando il difensore è stato segnalato.proprio tra Inter e Verona, inducendo Ausilio a inserirlo nella lista dei calciatori da seguire.

L’infortunio di Buchanan ha spinto l’Inter a una serie di considerazioni e dopo un confronto allenatore-società, l’Inter ha valutato l’ipotesi di sostituire il canadese con un calciatore di piede mancino. La scelta è ricaduta su Cabal, forte delle relazioni favorevoli e di, classe 2004 che quest’anno in Primavera è cresciuto cambiando ruolo. Da centrocampista ad attaccante, Kamate ha lasciato intravedere anche ottime doti da realizzatore, che hanno spinto Chivu a insistere nel proporlo qualche metro più avanti., abbassando la liquidità che l’Inter verserebbe nelle casse del Verona per Cabal.