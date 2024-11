Inter, cambio in dirigenza: Ricci al posto di Danovaro. Marotta: "Rafforzerà posizione finanziaria del club"

Ad annunciarlo è la stessa società nerazzurra con una nota sul proprio sito ufficiale.“MILANO, 4 novembre 2024 - F.C. Internazionale Milano S.p.A. annuncia oggi la nomina di Giorgio Ricci a Chief Revenue Officer, a partire dal 4 novembre 2024. Ricci apporterà la sua grande esperienza nei club sportivi d'élite per mantenere l'eccellenza competitiva e la sostenibilità finanziaria. Si unirà al leadership team di gestione dell'Inter con un focus sulle entrate commerciali di una Società che sta continuando a consolidare la sua posizione finanziaria in miglioramento”.

Dal 2018 al 2022, Giorgio Ricci ha lavorato come Chief Revenue Officer della la Juventus mentre dal 2012 al 2014 era già stato all’Inter con un altro ruolo, quello di Chief Commercial Officer. A riaccoglierlo oggi, il presidente, Giuseppe“Sono onorato di tornare all'Inter, un club storico con una legacy ricca di orgoglio. Condivido la passione della dirigenza che intende assicurare un futuro solido al Club e sono ansioso di contribuire al suo successo duraturo. Conosco il talento e la dedizione della famiglia nerazzurra. Insieme costruiremo sulle solide basi già esistenti e creeremo nuovi percorsi di crescita per il brand Inter in Italia e a livello internazionale”.

“Giorgio porta all'Inter un'esperienza commerciale eccezionale e preziosa, per quanto concerne la generazione di ricavi, gli accordi di sponsorizzazione e il coinvolgimento di partner e tifosi. Contribuirà a supervisionare la continua innovazione e digitalizzazione del Club, sostenendo la nostra ambizione di crescita sostenibile.”