Inter, Carlos Augusto è rientrato in gruppo. Assente Inzaghi, il motivo

Tutto confermato in casadove, come atteso,con i giocatori nerazzurri che sono rimasti a Milano e non sono partiti per le nazionali. Come riporta SkySport, il brasiliano ha svolto l'intera seduta con i compagni per la prima volta da quando si era fermato perche l'ha tenuto ai box per qualche settimana.L'exaveva patito un fastidio muscolare e ora torna(influenzato, non era presente all'allenamento odierno): Carlos Augusto sarà convocato per la partita contro ilalla ripresa del campionato dopo essersi infortunato nella gara di Champions League giocataa Berna in Svizzera. Il giocatore si era fermato per une ha saltato 5 partite contro Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli.

Arrivato nel mercato estivo del 2023 perCarlos Augusto (classe 1999) ha un contratto coi nerazzurri fino a giugno 2028 e ha un ingaggio da 2,2 milioni di euro netti all'anno. Finora ha raccolto 55 presenze in maglia nerazzurra con 1 gol, 4 assist e 2 ammonizioni.