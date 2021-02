Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, l'ex difensore dell'Inter, Ciccio Colonnese, torna sulle polemiche sorte dopo il diverbio tra Agnelli e Conte.



«Polemiche post Juve-Inter? Mi viene da sorridere. Perché se 22 anni fa, quando eravamo in campo noi a giocare questa partita, ci fossero state tutte queste telecamere, saremmo stati squalificati sicuramente tutti. Sono cose spiacevoli, c'è una rivalità accesa. E poi c'è anche il fatto che Conte è andato via dalla Juve, da allenatore, quindi ci sono stati dissidi tra loro. Sicuramente, c'è stato qualcosa di non chiaro. Quello che non sappiamo con certezza lo sanno loro».