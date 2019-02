La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Zhang voglia alleggerire la pressione dalle spalle degli uomini a disposizione di Luciano Spalletti, che dopo la sfida persa contro il Bologna aveva spiegato come i nerazzurri non dispongano di sufficiente carattere per reagire immediatamente ai periodi negativi. Mentre ad inizio anno si faceva rimerimento a qualche trofeo, adeso si parla di piazzamento Champions come unico obiettivo stagionale.



“La società ha abbassato l’asticella, per provare a deresponsabilizzare il gruppo. L’input di Zhang – «è ora di vincere titoli» – è via via diventato prima fare bella figura nelle coppe e ora semplicemente centrare il quarto posto Champions. Che vorrebbe dire non aver migliorato la classifica della scorsa stagione. Ma a questa Inter, al momento, andrebbe bene anche così. Poi ci sarà tempo e modo di scrivere il futuro”.