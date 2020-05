Antonio Conte ha bocciato Jan Vertonghen. Il difensore, in scadenza di contratto con il Tottenham, lascerà quasi sicuramente la Premier e l'Italia è tra le sue destinazioni preferite. Con l'Inter c'è stato qualche contatto ma il tecnico salentino ha fatto sapere a Marotta che il belga non rientra nei suoi futuri piani tecnici. Nelle ultime ore, per Vertonghen, sembra prendere avanzare l'ipotesi Roma.