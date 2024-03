Inter, continua la crisi di Thuram: dopo Madrid, serata no anche in nazionale

Gianluca Minchiotti

Continua la crisi del gol di Marcus Thuram, fra Inter e Francia. L'attaccante dei nerazzurri e della nazionale francese non segna infatti dal 16 febbraio, quando andò a segno in Inter-Salernitana 4-0.



IL PERIODO NO - Infortunatosi quattro giorni dopo la serata dell'ultimo gol, durante Inter-Atletico Madrid 1-0 del 20 febbraio, il classe 1997 ex Borussia Monchengladbach ha poi saltato per infortunio le partite giocate dall'Inter contro Lecce e Atalanta. Rientrato in campo, il francese ha giocato, senza segnare e senza entusiasmare, contro Genoa, Bologna, Atletico Madrid in trasferta (fallendo anche una clamorosa occasione da gol nella notte dell'eliminazione dalla Champions League), Napoli e, questa sera, con la maglia della sua nazionale contro la Germania, partita in cui è stato sostituito al 61' da Giroud.



I NUMERI - Poco più di un mese senza gol non può certo cancellare quanto di buono fatto da Thuram nella sua prima stagione italiana. Il figlio di Lilian infatti è uno dei protagonisti della grande stagione dell'Inter, avviata a vincere lo scudetto della seconda stella. Per Thuram, con la maglia nerazzurra, si contano 38 partite, con un bilancio di 12 gol e 11 assist. In nazionale, da agosto 2023 ad oggi, 7 partite e 2 gol.