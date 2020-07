Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, autore di un gol contro il Brescia, parla a Inter Tv dopo il 6-0 alle Rondinelle: "I gol fanno sempre piacere, ma ci siamo ripetuti che oggi contava non subirne perché da un paio di gare ne avevamo subiti. Se vogliamo migliorare questo è un tassello importante. Oggi siamo contenti anche per non averne presi".



SU CONTE - "La mentalità, il mister ci trasferisce voglia di vincere. Eravamo dispiaciuti per non aver raggiunto la finale di Tim Cup, c'era rammarico ma non abbiamo abbassato la testa. Idem dopo il Sassuolo. Oggi abbiamo continuato a vincere. Il mister non ci lascia un centimetro, è convinto che questa squadra possa raggiungere diversi obiettivi. Il mister chiede a turno a tutti di spingere, la squadra è propositiva. Ha qualità e cerca di mettere in pratica le giocate provate in allenamento".