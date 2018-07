Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, parla del pareggio contro lo Sheffield e della difesa a tre, che Luciano Spalletti ha provato nel corso della gara.



“Siamo alla ricerca di intensità, dobbiamo mettere minuti nelle gambe e quando giochi contro una squadra inglese i contrasti sono sempre veri. Lo Sheffield gioca bene, per loro non esistono amichevoli e partite così sono importanti per la nostra crescita. Adesso dobbiamo ancora migliorare la nostra condizione, perché dopo tutti questi allenamenti le gambe sono pesanti. La difesa a 3? Per me giocare a 3 o a 4 non cambia molto, quando si provano le cose e ci sono le idee chiare, il resto è un contorno”.