Inter, da quanto non segna Lautaro Martinez: il dato

26 minuti fa

Lautaro Martinez è a secco. Una novità per l’attaccante dell’Inter che in questo 2024/25 non ha ancora segnato. Da capocannoniere dello scorso torneo a giocatore in difficoltà, per il momento, questo il percorso dell’argentino.



Per lui però si avvicina a grandi passi una gara che gli ha sempre portato bene: il derby. Il Milan è infatti il suo terzo bersaglio preferito in carriera dopo Salernitana e Cagliari, l’occasione giusta per rimettersi al passo.



Strano ma vero, eppure Lautaro ha realizzato un solo goal nelle ultime dodici partite di campionato con l’Inter. L’eccezione alla regola è stata una marcatura contro il Frosinone: qualche mese fa, la pausa era arrivata alla fine e non gli aveva precluso il titolo di miglior bomber. Questa volta è arrivata all’inizio ma c’è ancora tutto il tempo per riprendere a marciare e marcare.