Inter, lista Serie A e UEFA: il regolamento e la situazione per campionato e Champions League

Il mercato dell’Inter è in pieno fermento. Dopo aver chiuso tre acquisti in entrata, con l’arrivo dei due parametri zeroe del portiere ex Genoa, i nerazzurri ora lavorano alle uscite per piazzare gli ultimi due colpi, un attaccante e il difensore mancino per far fronte all’infortunio di Tajon Buchanan.In attesa di definire le uscite dei giocatori fuori dal progetto die scegliere i due profili che completeranno la rosa, la dirigenza di viale della Liberazione deve tenere in considerazione gli aspetti riguardanti lee i rispettivi regolamenti per l’iscrizione dei calciatori alle competizioni.

Le 20 squadre, tra cui l’Inter, che partecipano al campionato sono chiamate a presentare una lista di 25 giocatori da utilizzare nel corso ella stagione. Ognuno può iscrivere calciatori Under 22, ovvero a partire dal 1° gennaio 2002 - illimitatamente. Dei 25,. La casistica riguardante i settori giovanili prevede il tesseramento a titolo definitivo (anche se poi ceduti in prestito) per almeno tre stagioni complete in Italia fra la stagione in cui hanno compiuto 15 anni e la stagione in cui ne hanno compiuti 21 anni.

Al momento, l’Inter conta 9 giocatori sotto la voce ‘Vivaio Italia’, di cui 4 ‘Vivaio Club’: nella prima ci sono, mentre della seconda fanno parteAnche la lista UEFA prevede l’iscrizione di. Gliovvero quelli nati a partire dal 1° gennaio 2003, non vengono conteggiati, a meno che non abbiano fatto parte del club per due anni di fila dai 15 anni compiuti in poi e quindi vengono inseriti in. Inoltre non entrano a far parte della voce ‘Vivaio Club' i calciatori tesserati per tre anni dai 15 ai 21 anni, ma che sono andati in prestito e non contato almeno tre stagioni all'interno della società in quella fascia d'età. In Champions, come in campionato, se la squadra in questione non riesce a soddisfare i vincoli richiesti, il numero di 25 calciatori da poter registrare viene ridotto.

Discorso diverso per quanto riguarda la lista UEFA per la Champions League. I nerazzurri possono iscrivere al 'Vivaio Italia', mentre al 'Vivaio Club'. Di conseguenza i posti dell’Inter sono ridotti da 25 a 23 poiché i calciatori cresciuti nel settore giovanile nerazzurro sono al momento 2 e non 4.