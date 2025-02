Inter, De Vrij: "Offrirò qualcosa a Zalewski"

AFP via Getty Images

, difensore olandese dell', ai microfoni di Sky parla dopo il pari col Milan nel derby: "Vogliamo sempre vincere, anche oggi ci abbiamo provato e abbiamo fatto la partita. Loro sono andati in vantaggio in contropiede, nella ripresa abbiamo cercato il pari e ci prendiamo almeno questo punto. Se offrirò qualcosa a Zalewski per questo assist? Sì, sì, subito".MARCATORI: 45' Reijnders (M), 93' De Vrij (I)MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (78' Terracciano), Bennacer (46' Bennacer); Pulisic (85' Chukwueze), Reijnders, Leao (85' Gabbia); Abraham (78' Camarda). A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic. All. Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (63' Bisseck), De Vrij, Bastoni (63' Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (63' Zielinski), Mkhitaryan (76' Frattesi), Dimarco (76' Zalewski); Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Darmian, De Pieri, Taremi All. S. InzaghiARBITRO: ChiffiAMMONITI: Bastoni (I), Dumfries (I)ESPULSI: -