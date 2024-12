Inter, Dimarco come Hakimi: in Serie A vale quanto un attaccante

Getty Images

Non è più una sorpresa, la fase offensiva di FedericoAnche perché per gli attaccanti sta diventando difficilissimo arginarlo, soprattutto per via di quell’intesa generatasi con Bastoni e Mkhitaryan, che consente all’esterno di andarsi a cercare la posizione più congeniale in campo in base al momento. Per non parlare del feeling, meraviglioso, che Dimarco ormai stabilito con quella porta sotto il settore blu, dove il suo mancino ha regalato perle difficili da dimenticare:La questione è oggettiva, i numeri parlano chiaro: Dimarco è uno dei quattro difensori ad aver segnato più di 10 gol e fornito più di 10 assist (11G+11A) nelle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei, i(statistiche raccolte prima di Atalanta Milan). Numeri che di diritto lo inseriscono tra i migliori esterni sinistri al mondo, tanto che per l’Inter sta diventando importante quasi quanto Calhanoglu. In Serie A è sempre stata sfida a due tra lui e Theo per stabilire chi fosse l’esterno mancino più forte del campionato ma al momento il nerazzurro sta viaggiando su altre frequenze.