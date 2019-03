La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega come dall'infermeria arrivino buone notizie per Luciano Spalletti.



“Due sorrisi in un’unica volta. Non succedeva da un po’ in casa Inter, guardando la lista dei convocati. Dove finalmente si rivede Keita Balde, out da metà gennaio per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in allenamento. Ma soprattutto c’è Ivan Perisic, uscito per un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra giovedì a Francoforte. Entrambi, però, non dovrebbero essere nell’undici titolare”.