Nuove sirene inglesi e non solo per Denzel Dumfries, nel mirino di Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United. L'Inter non prenderà in considerazione alcuna offerta inferiore ai 60 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di cessione a gennaio i nerazzurri tornerebbero sul marocchino Noussair Mazraoui, arrivato al Bayern Monaco a parametro zero dall'Ajax nello scorso mercato estivo.