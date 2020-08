Antonio Conte sarebbe pronto a proseguire il proprio cammino con l'Inter ma il tecnico salentino ha delle richieste esplicite per Zhang. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Tra il tecnico e l’ad dell’area sport non ci sono stati confronti. Antonio l’unico colloquio a riguardo lo ha avuto lunedì in videoconferenza con il presidente Zhang. Il pensiero dell’allenatore di Lecce è chiaro: vuol portare avanti il progetto triennale varato nel giugno 2019, ma avendo un filo diretto con il numero uno nerazzurro. A quest’ultimo chiederà che le sue indicazioni siano più ascoltate, soprattutto nella scelta e nell’acquisto dei giocatori, ma anche in altri aspetti legati alla vita della squadra”.