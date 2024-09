Inter, fase difensiva sotto accusa. Stessi interpreti ma atteggiamento diverso: cosa accade?

Getty Images

Ci sono vittorie che lasciano emergere indizi da non trascurare e ieri sera l’Inter è rientrata a Milano con tante cose da rivedere. Soffermarsi sugli errori anche dopo aver conquistato i tre punti è roba da perfezionisti e non c’è altro modo di arrivare al successo se non continuando a insistere su certi concetti. Anche perché c’è una grande differenza tra l’Inter di quest’anno e quella che ha conquistato la seconda: i gol subiti e l’attenzione generale alla fase difensiva. In queste prime sei gare di campionato, i nerazzurri hanno già raccolto per 7 volte la palla dal fondo del sacco mentre l’anno scorso il bottino era di 3 reti subite in 6 incontri.

È chiarissimo che qualcosa non sta funzionando e questo diventa un bel problema seMentre l’Inter, che una sua quadra l’aveva già, sembra averla smarrita. O forse anche in questo caso la questione è mentale.Viene da pensare che sia così perché gliin conferenza stampa sono state sorprendenti: “Onestamente penso che l’anno scorso sia stato talmente bello che non penso sia corretto definirlo come fosse la norma”, così ha risposto il tedesco a chi gli ha chiesto conto dei tanti gol subiti, come a voler giustificare certi attuali cali di concentrazione, che tra le altre cose vedono protagonista anche lui”.

INZAGHI MENTE - il tecnico nerazzurro si è detto contento ma non lo è per niente, il tecnico nerazzurro è il primo a rendersi conto del fatto che certe cose non stiano funzionando, e poi è fin troppo chiaro a tutti quanto una buona fase difensiva sia alla base di ogni successo. E invece l’Inter concede troppo, lo fa mediante errori dei singoli e di reparto. Mentre contro squadre che tengono alto il livello dell’attenzione, gli uomini di Inzaghi sono riusciti a non subire gol: City e Atalanta sono due ottimi esempi da prendere in considerazione, perché quando l’Inter rispetta l’avversario si compatta. Al contrario, invece, si allunga, si riversa in avanti e non ripiega con lo stesso entusiasmo . Ma il calcio è questione di equilibri, anche mentali.