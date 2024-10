Inter, fissata l’assemblea degli azionisti: 47 milioni da Oaktree, dimezzate le perdite

Lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 14.30, si terrà l’assemblea dei soci dell’perCome riferisce La Gazzetta della Sport, l’incontro si svolgerà in videoconferenza e segnerà, subentrato a Steven Zhang nel maggio 2024.Il progetto di bilancio è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del club, che ha evidenziato una perdita di 36 milioni di euro per la stagione 2023/2024, in netto miglioramento rispetto agli 85 milioni del 2022/2023 e ai 140 milioni del 2021/2022. Questa crescita è stato favorita da un incremento del fatturato di 48 milioni di euro, che ha portato il totale dei ricavi a 473 milioni, mentre i costi sono rimasti stabili a 464,5 milioni.Dopo la fine della stagione,ha dimostrato il proprio impegno per la stabilità finanziaria della società con un intervento di ricapitalizzazione di 47 milioni di euro. In particolare, 44 milioni sono stati versati direttamente nelle casse del club, mentre 3 milioni derivano dalla conversione dell’ultima quota residua dei finanziamenti soci. Queste operazioni, come riportato dalla nota ufficiale dell’Inter a fine settembre, sono volte a rafforzare il patrimonio netto e a garantire la sostenibilità a lungo termine del club, sia dentro che fuori dal campo.L’aumento delle entrate è legato anche alla vittoria del ventesimo scudetto, oltre alle partnership commerciali come quelle con Betsson Sport e Gate.io, che hanno contribuito a valorizzare ulteriormente la maglia nerazzurra.Per quanto riguardo il mercato estivo, in cui sono arrivato Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Tomas Palacios e Josep Martinez, è stato condotto in "sostanziale pareggio", confermando la strategia dell’Inter di combinare sostenibilità economica e successi sportivi.