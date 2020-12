La decisione è stata presa e non ha mai avuto variazioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha scelto di andare avanti con Antonio Conte: "La scelta è molto forte e chiara, il club sta con l'allenatore anche dopo l'eliminazione in Champions. Così vengono allontanate le voci di addio emerse nel pomeriggio di ieri", assicura il quotidiano. "Altro doveroso segnale di compattezza nel day after, il giorno dopo un flop europeo che fa rumore, perché segna il primo vero passo indietro in termini sportivi dell’era Suning. Ed è in questo momento che Steven Zhang ha deciso di intervenire, anche per evitare che i suoi silenzi e la sua assenza da Milano venissero mal interpretati".