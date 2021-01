Achraf Hakimi, difensore dell'Inter, commenta la vittoria con la Fiorentina in Coppa Italia ai microfoni di Inter Tv: "Avevamo l’obiettivo di qualificarci e siamo molto contenti di averlo ottenuto. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che dovevamo affrontarla bene perché era una questione quasi di vita o di morte, abbiamo giocato 120 minuti, sapevamo che poteva succedere ed è successo. Però adesso cercheremo di recuperare energie e prepareremo al meglio la partita di domenica che è una partita importantissima, faremo di tutto per vincerla".



SUL DERBY COL MILAN IN COPPA - "Sarà una partita difficile sicuramente, il Milan sta molto bene, è in salute. Anche in questo caso può diventare una questione di vita o di morte, ma il nostro obiettivo è vincere non solo contro di loro ma arrivare in finale e vincere il titolo".



SUL PRIMO GOL DI VIDAL - "Sì, sono molto contento per il suo gol. È stato molto importante per noi e per la qualificazione, spero sia il primo di tanti gol per lui. Sono contento per lui perché ultimamente Vidal ha ricevuto varie critiche ma sa sempre quello che deve fare in campo e lo ha dimostrato".