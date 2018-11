Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha commentato a Sky Sport il pareggio interno contro il Barcellona: "Potevo fare di più perché sapevo che Malcom era sinistro. Io forse sono stato affrettato a posizionarmi sul destro. Io guardo sempre cosa si può fare di più".



Cosa poteva fare di più l'Inter?

"Io penso che loro hanno fatto meglio di noi e potevamo fare qualcosa in più. Quando gli lasci il pallone fra i piedi tu inizi a soffrire. Queste partite però ci servono e ci fanno crescere".



Nel momento in cui è caduta ha avuto un ritorno di fiamma importante.

"Quello che voglio ribadire è che dopo l'1-1 nostro questo stadio ti dà emozioni in più che io pensavo di andarla a vincere. Poi c'è sempre il rischio di perderla alla fine però a me piace questo spirito. Ripeto, queste partite ti fanno crescere".



Icardi segna e corre a prendere il pallone.

"Io non sono deluso, voglio solo che noi miglioriamo. Queste squadre ci insegnano come giocare ma non solo a noi ma al resto del mondo".