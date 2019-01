La Gazzetta dello Sport parla di Mauro Icardi e della faccenda rinnovo, che da settimane tiene banco in casa Inter. Secondo quanto riporta la "Rosea", l'incontro tra Marotta e il capitano nerazzurro è destinato a slittare ancora.



“Apri il rubinetto dell’acqua fredda, perché la temperatura della vasca è troppo alta. Miscelare, miscelare, che poi il bagno si fa decisamente più rilassante. Lo stato dell’arte. tra Mauro Icardi, Wanda Nara e l’Inter, è più o meno questo. È il silenzio imposto da Zhang, per l’appunto. È, in definitiva, il pensiero che accomuna tutte le parti in causa: quanti più giorni passano dal caos mediatico post multa, tanto più la trattativa ha possibilità di riuscita. E siccome l’obiettivo in questa storia è comune, ovvero il rinnovo di contratto, è meglio fare le cose con calma e per bene. Dunque il tanto atteso incontro non c’è ancora stato e non ci sarà probabilmente neppure questa settimana: se ne parla la prossima, anche se c’è chi giura che in un contatto telefonico tra le parti si sia ventilata l’ipotesi di rinviare il tutto addirittura dopo la fine della sessione di mercato di gennaio”.