Un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter.centrocampista ceco classe 1995, in scadenza nel 2024 con il West Ham.L'ex giocatore dello Slavia Praga, sbarcato in prestito al London Stadium nel gennaio 2020, per poi trasferirsi a titolo definitivo il luglio successivo per una cifra vicina a 18 milioni di sterline, potrebbe in realtà avere un contratto più lungo: secondo The Athletic,, con un decisivo aumento dell'ingaggio, fino all'estate di poco più di 2 milioni di euro netti. Decisivo, in quest'ottica, Daniel Kretinsky, imprenditore ceco che detiene il 27% delle quote degli Hammers.Sul prolungamento c'è però un alone di mistero.e sono in molti a chiedersi se Soucek giocherà ancora per il West Ham il prossimo anno. Per il momento è un idolo dei tifosi (a inizio della sua avventura ha dovuto cambiare casa per contrastare il 'troppo affetto' dei supporters), un punto fermo del gioco di David Moyes e un riferimento offensivo,L'addio di Declan Rice per l'Arsenal lo ha riacceso, Soucek è tornato a essere. Nella sua prima stagione con il West Ham il gigante di 192 centimetri è stato il giocatore di Premier League a vincere più duelli aerei (234), nel 2021-22 il quinto con 134, l'anno scorso il terzo con 114. Una presenza che si fa sentire.