AFP via Getty Images

Inter, il Real Madrid segue Bisseck

un' ora fa

8

Il Real Madrid si sta muovendo sul mercato con un obiettivo preciso: inserire in rosa un difensore centrale che possa prendere il posto di Nacho Fernandez che ha lasciato le Merengues a parametro zero al termine della stagione.



Il profilo principale, seguito anche dal PSG, è rappresentato dal centrale del Lille Leny Yoro, ma la richiesta di non meno di 60 milioni di euro sta convincendo entrambi i club a cercare alternative.



Secondo quanto riportato da AS, una delle alternative che il Real sta sondando per completare l'organico porta a Florentin Yann Bisseck, difensore 23enne di proprietà dell'Inter che avrebbe costi incredibilmente più accessibili.