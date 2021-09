messa all’angolo da una Fiorentina arrembante. Prima l’uscita sui piedi di Nico Gonzalez, poi il volo sulla conclusione di Vlahovic, con due paratone Handanovic ha suonato la riscossa e guadagnato il riscatto. Adesso arriva il difficile: confermarsi su questi livelli. Che per uno come Handanovic sembra un paradosso, visto che su certi livelli ci ha costruito una carriera, ma gli anni passano per tutti e certi segnali bisogna coglierli.Fino a ieri, l’Inter era la squadra che aveva subito meno tiri nello specchio della porta, ma con quattro reti al passivo. Handanovic non è l’unico colpevole di tale, avversa, statistica, è chiaro,e bucarlo senza alcuna pietà.Un periodo buio per Handanovic, che però ieri ha saputo reagire nel migliore dei modi. Tempestiva l’uscita sui piedi di Nico Gonzalez, stilisticamente perfetto l’intervento in tuffo con la mano di richiamo a stroncare l’esultanza di Vlahovic, lo spauracchio di serata.(sta cercando un sostituto e avesse avuto risorse a disposizione avrebbe già preso Musso)