L'infortunio di Hakan Calhanoglu è sicuramente una brutta tegola, ma può essere assorbito dal ritorno di Marcelo Brozovic. Semmai, scrive il Corriere della Sera, adesso il problema per l'Inter diventa la panchina.



“Ma il problema adesso è la panchina, che si accorcia: Asllani, che dovrà dare respiro a Brozovic, ha giocato poco, si è mangiato un gol nel finale al Camp Nou e anche nell’Albania si conferma ancora troppo timido per dare garanzie. Adesso però servono quelle: serve gente che entra e ti cambia una partita. E che non siano frasi di circostanza lo confermano due dati di fatto: una volta in svantaggio, l’Inter che ha perso 9 partite su 27, ha rimontato solo Atalanta e Cremonese. Quindi i cambi di Inzaghi incidono poco (Correa riuscirà a zittire i fischi di San Siro prima che sia troppo tardi?), con 7 gol ma appena 2 punti guadagnati (a Lecce, alla prima giornata con Dumfries in gol nella mischia finale)”.