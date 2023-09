Un attaccante per il futuro. A gennaio o al massimo in estate, quando il reparto offensivo potrebbe essere rinnovato. Tra i nomi sul taccuino della squadra mercato dell'Inter c'è quello di Mehdi Taremi, iraniano classe 1992, che continua a dire no al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno con il Porto. Un interesse datato, che non si è mai spento, che potrebbe trasformarsi in una trattativa nel 2024, quando l'ex Rio Ave sarà libero di firmare a parametro zero con un nuovo club. La concorrenza è forte, ma l'Inter resta in corsa: scout dei nerazzurri questa sera saranno sugli spalti del Da Luz per il big match contro il Benfica.



POTEVA ESSERE ROSSONERO... - La priorità è quella di studiare la squadra di Schmidt, seconda in campionato a -1 dalla coppia Porto-Sporting Lisbona e avversaria dell'Inter martedì prossimo, nella seconda giornata del gruppo D di Champions League, ma sarà anche l'occasione di rivedere da vicino Taremi, che un mese di fa sembrava essere vicino al Milan per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Le commissioni richieste dagli agenti hanno fatto saltare la trattativa, Taremi è rimasto al Porto, con il quale in questa stagione ha segnato 2 gol, uno in Champions League e uno in campionato.