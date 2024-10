AFP via Getty Images

Inter, infortunio per un altro centrocampista: non si è allenato, le condizioni

40 minuti fa



Nuovi problemi in mezzo al campo per l'Inter. Mentre durante questa sosta si lavora per recuperare Nicolò Barella - ai box dopo il derby per un problema muscolare - un altro centrocampista nerazzurro potrebbe fermarsi. Non arrivano infatti buone notizie dal ritiro dell'Albania dove Kristjan Asllani ha accusato dei problemi muscolari e si è allenato a parte.



Questo quanto comunica lo staff della nazionale guidata da Sylvinho che precisa come l'ex Empoli sarà costantemente monitorato dai medici e che già domani dovrebbe rientrare in gruppo. Apprensione dunque ma fiducia per il regista che si sta ritagliando qualche spezzone in campo anche quest'anno. Colpito spesso da critiche - a Inzaghi viene imputato l'aver fatto entrare lui al posto di Calhanoglu nell'unica partita persa quest'anno, il derby - Asllani sperava di riuscire a ritrovare minuti da protagonista con la sua selezione. Le sue condizioni saranno da monitorare nelle prossime ore.