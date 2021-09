L'pareggia 2-2 in casa con l', al termine della partitaè intervenuto a Dazn: "E' stata una gara molto emozionante, la gente si sarà divertita. Resta l'amaro in bocca dopo quel secondo tempo: avremmo meritato qualcosa in più, senza nulla togliere all'ottima prova dell'Atalanta. Ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato, ma nei primi venti minuti del primo tempo e in tutto il secondo tempo si è vista un'ottima Inter contro una squadra molto forte".- "Devono continuare tutti ad allenarsi così, ci hanno aiutato rialzando la squadra e anche Sanchez è entrato nel migliore dei modi".- "Vecino ha fatto benissimo, così come Dumfries, Sanchez... Stanno crescendo, e non dimentico anche D'Ambrosio e Gagliardini che hanno avuto prblemi ma che per me sono molto importanti: abbiamo bisogno di tutti, visto calendario e ritmi".- "Sì, la decisione è stata mia. Stamattina hanno provato anche Calhanoglu e Lautaro, che tuttavia non erano più in campo, poi avevamo anche Perisic. Mi dispiace, perché ha fatto un grandissimo inizio di stagione e avrebbe meritato il gol della vittoria a San Siro. Sono contento perché ho visto una squadra lottare fino alla fine".- "Beh, sono venti minuti nel primo tempo più cinquanta nel secondo... E non dimentichiamo che l'Atalanta è un avversario di assoluto valore: accettiamo il risultato, ma avremmo meritato di più".- "Ormai gioca da anni così, non mi meraviglia. Centrocampista moderno, completo, deve continuare a lavorare così".