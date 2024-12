Getty Images

. Le due squadre si presentano a questo scontro diretti con gli stessi punti in classifica (31) dietro ad Atalanta (37) e Lazio (35), ma i campioni d'Italia devono recuperare la trasferta con la Fiorentina rinviata a data da destinarsi per l'emergenza medica di Bove.della sua ex squadra biancoceleste allo Stadio Olimpico: dopo due sconfitte per 3-1, l'ultimo precedente sorride ai nerazzurri con loDopo il turnover nella trasferta di Champions League persa a Leverkusen, a Roma torna in campo laQuesto è l'unico ballottaggio, con il tedesco favorito sull'italiano.ha dichiarato in un'intervista a Telemundo Deportes: "Oggi quali sono, è una squadra con tanti calciatori importanti. Il lavoro di Simone Inzaghi ha creato la capacità di competere nel migliore dei modi, con un gioco pratico e dinamico. Che lo ha rappresentato molto bene nelle ultime stagioni, arrivando in finale di Champions League e vincendo lo Scudetto.