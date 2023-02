. L'allenatore nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Dazn."Questa è stata unaVincere così il secondo derby in 20 giorni è una. Siamo stati attenti e bravi, ora guardiamo avanti con fiducia,Tanti hanno dato la loro assenza per scontata ma noi siamo andati avanti anche senza di loro""Dopo la Supercoppa,. E non si deve dimenticare che abbiamo avuto un quarto di finale impegnativo in settimana. Sono soddisfatto, per questo mi sono congratulato con la squadra. Si tratta della nona partita dal 4 di gennaio e dobbiamo continuare così"."I cambi del Milan? Se ne parlava da qualche giorno,Venivamo da una partita ottima contro l'Atalanta eVincere cosi un derby fa sempre piacere".dall’anno scorso, da gennaio, gioca a livelli strepitosi, è costante anche se non gli riesco a dare tanto riposo.per come lavora quotidianamente ma oggi hanno fatto bene tutti,, potevamo essere più precisi nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione"."Rammarichi?, per qualche assenza di troppo ma abbiamo passato il girone di Champions, vinto la Supercoppa e raggiunto la semifinale di Coppa.Non guardiamo il Napoli, guardiamo a noi stessi, il 1° ottobre eravamo noni in classifica da lì ne abbiamo vinte 10 su 13".