Inter, Inzaghi: “Rinforzi? Avrei voluto fare scelte che non ho potuto fare. Ottimismo per il recupero di Calhanoglu nel derby”

Alla vigilia della sfida contro il Monaco in Champions League, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.

Che differenza passa tra pareggio e vittoria?

“Noi non possiamo fare calcoli, abbiamo fatto un ottimo percorso e manca un ultimo passo che vorremmo fare domani contro un avversario che ha ottimi calciatori offensivi. Ho già incontrato il loro allenatore, è molto bravo e li rispettiamo, ma vogliamo fare una grande partita”.



Farai nuovamente tanti cambi?

“Abbiamo finito poco fa l’allenamento, qualcosa cambierò come ho sempre fatto. Ho diversi dubbi, abbiamo qualche giocatore fuori, Taremi ha avuto un piccolo problema a Lecce e speriamo di recuperarlo per domani. Dovrò fare altre valutazioni”.“Conosciamo il tipo di percorso e le difficoltà che abbiamo avuto negli ultimi tre anni e mezzo. La società non mi ha mai fatto mancare nulla, abbiamo perso giocatori e ne abbiamo acquistati altri, ma conosciamo il nostro percorso. Adesso siamo vicini alla conquista di un passaggio diretto ma non è una cosa banale perché ci sono dietro squadre con budget diversi dai nostri”.

“Ho calciatori complementari, possono tutti giocare insieme. Domani farò le scelte più opportune senza pensare al derby ma in base alle energie spese nelle partite precedenti”.“Sia lui che Acerbi e Correa stanno lavorando bene, abbiamo fiducia ma nei prossimi giorni capiremo. Li sto vedendo lavorare bene, c’è fiducia”.“È un campionato competitivo e fisico. Lille, Monaco e Brest sono squadre importanti. Il campionato francese offre tantissimi talenti e nuche la squadra che affrontiamo domani ne ha”.

“Può farlo, ce lo ha dimostrato quando è entrato al posto di de Vrij. Ma stiamo aspettando anche il rientro di Acerbi”."Non posso aiutarvi sul mercato. So che c'è questa trattativa per Palacios, che sta lavorando molto bene ed è in crescita. I cinque mesi qui lo hanno aiutato tantissimo, ha tante richieste perché in giro hanno capito le qualità del ragazzo e andrà a giocare. Per il resto mi concentro sul campo, sapendo che nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto imprevisti che mi hanno tolto la possibilità di ruotare come avrei voluto".

“Io sono molto tranquillo su questo, io ho chiarito nelle sedi opportune tutto quello che dovevo dire con molta tranquillità. Domani abbiamo una partita importante e non mi va di dilungarmi, ma quello che dovevo dire l’ho detto nelle sedi opportune”.